Женщины попытались отбить задержанных в центре Минска протестующих

На акции протеста в центре Минска женщины попытались отбить задержанных протестующих. Видео опубликовало в своем Telegram-канале издание «Наша Нiва».

Группа женщин попыталась не дать уехать автомобилю сотрудников правоохранительных органов, в который ранее посадили задержанных журналистов издания Tut.by. Подбежавшие бойцы ОМОН грубо оттолкнули их от машины, повалив одну из женщин на землю. При этом стражи порядка говорят: «Сама упала».

Ранее женщины попытались защитить протестующих от задержаний окружив их и не давая сотрудникам правоохранительных органов вырывать одиночных участников акции из толпы.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи людей, известно о четырех погибших.