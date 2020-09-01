Женщины защитили мужчин от задержания на акции протеста в Минске

На акции протеста в Минске женщинам удалось защитить мужчин от задержания ОМОНом. Об этом сообщает портал Tut.by в своем Telegram-канале.

Группа женщин окружила протестующих мужчин у стадиона «Динамо», не дав правоохранителям вырвать их из толпы. Однако на этой же протестной акции ранее были задержаны журналисты издания Tut.by.

Кроме того, стало известно о начале жестких задержаний протестующих на улице Свердлова.

Ранее в сети появилось видео, на котором студенты с бело-красно-белыми флагами убегают от задержания возле здания Белорусского государственного университета (БГУ). Начальник по воспитательной работе с молодежью Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Игорь Пученя пригрозил студентам, что «спустит на них ОМОН», если они не вернутся к занятиям.

В Белоруссии три недели проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи людей, известно о четырех погибших.