Милиция прокомментировала задержание студентов в Минске

Белорусская милиция прокомментировала разгон и задержание студентов в Минске во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Людей не похищают, как некоторые источники пишут. Людей задерживают сотрудники милиции», — заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов действуют исключительно в рамках правового поля. Задержанных доставят в РУВД для разбирательства. Их точное число не называется.

Учебный год начался в Минске с акций протеста, в которых, также участвовали студенты разных вузов.

Ранее появилось видео, на котором студенты с бело-красно-белыми флагами убегают от задержания возле здания Белорусского государственного университета (БГУ). Начальник по воспитательной работе с молодежью Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Игорь Пученя пригрозил студентам, что спустит на них ОМОН, если они не вернутся к занятиям.

В Белоруссии три недели проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи людей, известно о четырех погибших.