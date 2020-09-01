В МВД Белоруссии признали вину перед журналистами и дали им совет

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев, комментируя ситуация с пострадавшими в стране в ходе протестов журналистами, признал вину перед сотрудниками СМИ, заявив, что силовики иногда «перегибали». Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

По его словам, журналисты в том числе иногда виноваты, однако и сотрудники милиции иногда «перегибают». «Все время учу, что с прессой ссориться нельзя», — сказал он. Караев отметил, что журналистам не стоит забывать о своей личной безопасности, освещая события. При этом сотрудники милиции должны помнить, что журналисты имеют право на съемку, и это их работа.

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Глава МВД добавил, что в ходе протестов сотрудникам милиции сложно быстро среагировать на журналистов, которые обозначают себя как пресса, чтобы не быть перепутанными с участниками акций. «Когда ты только что получил камнем в щит, слева — по челюсти, справа бьют твоего товарища, за секунду определить, что это — журналист, я его обойду, не всегда возможно», — заявил он, добавив, что «журналистам необходимо соображать, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора».

Министр также дал совет журналистам отойти на несколько метров и освещать события со стороны. «Нет же, лезут в самое пекло», — заявил он.

В интервью RT Караев также заявил, что за три недели протестов пострадал 131 сотрудник министерства внутренних дел. По его словам, 28 из них «до сих пор находятся в больницах». Караев отметил, что перед ведомством стоит задача идентифицировать и наказать всех поднявших руку на силовиков. Глава МВД Белоруссии подчеркнул, что тех, кто принимал участие в протестах «из любопытства» и «ничего не швырял», не будут преследовать.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста.