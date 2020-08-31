В Белоруссии пообещали наказать всех «поднявших руку» на силовиков

В Белоруссии за три недели протестов пострадал 131 сотрудник министерства внутренних дел, заявил глава ведомства Юрий Караев в интервью RT.

По его словам, 28 из них «до сих пор находятся в больницах». «В частности, на площади возле универсама "Рига", когда я подъехал в ночь на 11 августа, меня с переломанной рукой встретил сам начальник районного управления», — рассказал министр.

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Караев отметил, что перед ведомством стоит задача идентифицировать и наказать всех поднявших руку на силовиков. «Все, кто кидал, кто поджигал, всех, кто там был. Использовать камеры и все остальные средства. Их друзья выкладывают видео. Все пойдет в ход (...) Это сотни людей, но времени достаточно, спешить некуда», — заявил министр и пообещал, что «ответят все».

Глава МВД Белоруссии подчеркнул, что тех, кто принимал участие в протестах «из любопытства» и «ничего не швырял», не будут преследовать, поскольку «это не преступление». «Мы не кровожадные люди и за это их трогать не будем», — резюмировал Караев.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста.