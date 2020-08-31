Лукашенко счел политическую систему Белоруссии «несколько авторитарной»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с председателем Верховного суда Валентином Сукало счел политическую систему страны «несколько авторитарной». Его слова приводит БЕЛТА.

Однако, по словам Лукашенко, именно из-за этого в республике сложилась ситуация, когда президент охраняет независимость других ветвей власти.

«Это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что термин «диктатура» стал международным брендом страны.«За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже — это наш бренд», — заявила Эйсмонт.

Лукашенко бессменно возглавляет Белоруссию с 1994 года. Его нынешний президентский срок является уже седьмым.