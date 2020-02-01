Лукашенко раскрыл Помпео особенности белорусской диктатуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл госсекретарю США Майку Помпео особенности белорусской диктатуры. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», — сказал Лукашенко в ходе встречи с представителем США.

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Госсекретарь США прибыл в Минск 1 февраля — впервые в истории Белоруссии как независимого государства. Затем Помпео направится в Казахстан и Узбекистан. Это не первый визит такого высокого уровня за последнее время: в августе страну посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В мае 2019-го Лукашенко, отвечая на упреки в авторитаризме, обратил внимание, что конституция и законы страны всегда исходили из существующих реалий. «Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни», — заявил он.

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