Госсекретарь США приедет в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Белоруссию с официальным визитом в январе 2020 года. Об этом сообщает Foreign Policy.

Как отмечает издание, администрация президента Дональда Трампа развивает отношения с «последней страной, полностью находящейся на орбите Москвы» на фоне того, что отношения с Россией хуже, чем когда-либо со времен холодной войны. Авторы FP напоминают, что Белоруссия, «последняя диктатура Европы», выслала американского посла в 2008 году из-за санкций, направленных против нарушений прав человека.

Госсекретарь США приедет в Минск впервые в истории Белоруссии как независимого государства. Но это не первый визит такого высокого уровня за последнее время: в августе страну посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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13 декабря Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. Сообщается, что стороны ведут переговоры.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском. Он напомнил, что Белоруссия — партнер НАТО с 1995 года. Генсек также отметил, что отношения альянса с официальным Минском «основаны на общем интересе и открытом диалоге» и их стоит развивать.

В ноябре текущего года заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко рассказал, что спецслужбы страны расширяют сотрудничество со спецслужбами США, а военное сотрудничество двух государств продолжается с 2015 года, и «недавно был согласован очередной план взаимодействия».

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