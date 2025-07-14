Монету и 27 зажигалок достали из желудка россиянина

Житель Тувы проглотил 27 зажигалок и попал в больницу

Житель Тувы проглотил 27 зажигалок и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Мужчина обратился к врачам с жалобами на боли в животе. Инородные тела в его пищеварительных путях врачи обнаружили во время диагностического исследования. Извлекать их решили под общим наркозом без вскрытия брюшной полости.

Большинство проглоченных россиянином предметов оказались зажигалками. Помимо них, из его желудка достали одну монету. Пояснить свои действия мужчина не смог.

Ранее 26 инородных тел извлекли из желудка мальчика в Башкирии. Родители заподозрили неладное, когда сын начал кашлять во время игры. Магниты удалось извлечь врачам республиканской больницы, куда ребенка доставили бортом санитарной авиации.