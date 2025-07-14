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08:14, 14 июля 2025Россия

Монету и 27 зажигалок достали из желудка россиянина

Житель Тувы проглотил 27 зажигалок и попал в больницу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Житель Тувы проглотил 27 зажигалок и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Мужчина обратился к врачам с жалобами на боли в животе. Инородные тела в его пищеварительных путях врачи обнаружили во время диагностического исследования. Извлекать их решили под общим наркозом без вскрытия брюшной полости.

Большинство проглоченных россиянином предметов оказались зажигалками. Помимо них, из его желудка достали одну монету. Пояснить свои действия мужчина не смог.

Ранее 26 инородных тел извлекли из желудка мальчика в Башкирии. Родители заподозрили неладное, когда сын начал кашлять во время игры. Магниты удалось извлечь врачам республиканской больницы, куда ребенка доставили бортом санитарной авиации.

ЖЗЛ
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