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19:32, 4 апреля 2025Забота о себе

В России спасли проглотившего 26 магнитных шариков малыша

Минздрав Башкирии: Врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего магниты
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России врачи спасли двухлетнего малыша, проглотившего 26 магнитных шариков от конструктора. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, мальчик во время игры начал подкашливать, затем родители заметили пропажу нескольких магнитных шариков. После госпитализации в Туймазинскую больницу ребенку провели обзорную рентгенограмму органов грудной клетки и брюшной полости и обнаружили инородные тела — почти три десятка шариков.

Предметы не перемещались дальше по кишечнику, в связи с чем была опасность перфорации внутренних органов. «Санитарная авиация доставила маленького пациента в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи приняли решение об оперативном вмешательстве, во время которого удалили неодимовые шарики-магниты», — рассказал глава Минздрава.

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Теперь здоровью ребенка ничто не угрожает. Рахматуллин напомнил, что магнитные игрушки при проглатывании могут вызывать тяжелейшие осложнения: некрозы, перфорации и сепсис, который может привести к летальному исходу. Он призвал не покупать детям игрушки с мелкими магнитами, хранить подобные предметы в недоступных местах, а при проглатывании немедленно вызывать скорую.

Ранее во Владивостоке врачи спасли 52-летнюю пациентку с гигантской опухолью яичника. Как рассказал заведующий отделением гинекологии больницы Эдуард Зиганшин, опухоль у женщины нашли во время диспансеризации.

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