Появились подробности о попытке подрыва старшего офицера Минобороны России

В Крыму ФСБ задержала гражданку РФ и Украины за попытку подрыва военного МО РФ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местную жительницу, которая планировала теракт в отношении старшего офицера Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Задержанной оказалась 25-летняя гражданка России и Украины, завербованная Службой безопасности Украины (СБУ). В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

По версии следствия, задержанная должна была подорвать военного в его машине при помощи бомбы на основе компонентов западного производства. Силовикам удалось предотвратить это преступление.