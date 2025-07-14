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08:11, 14 июля 2025Силовые структуры

В России дали совет родным бойцов ВСУ

ТАСС: Силовики советуют родным бойцов ВСУ искать пропавших на информресурсах РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Родные бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), числящихся как без вести пропавшие, могут получить информацию о них на специализированных ресурсах РФ. Такой совет дали в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Родственники безуспешно пытаются найти местные волонтерские организации. Однако единственным достоверным источником информации о судьбах их родных и близких остаются специализированные российские ресурсы, в том числе наш бот обратной связи "Сохрани себе жизнь" (@SaveurLive_bot)», — отметил источник агентства.

По данным силовиков, родные украинских солдат обращались в мае с вопросами о сдаче в плен через этот бот порядка 3,5 тысячи раз. В тот же месяц получилось организовать 24 выхода на позиции ВС РФ.

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