В России дали совет родным бойцов ВСУ

ТАСС: Силовики советуют родным бойцов ВСУ искать пропавших на информресурсах РФ

Родные бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), числящихся как без вести пропавшие, могут получить информацию о них на специализированных ресурсах РФ. Такой совет дали в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Родственники безуспешно пытаются найти местные волонтерские организации. Однако единственным достоверным источником информации о судьбах их родных и близких остаются специализированные российские ресурсы, в том числе наш бот обратной связи "Сохрани себе жизнь" (@SaveurLive_bot)», — отметил источник агентства.

По данным силовиков, родные украинских солдат обращались в мае с вопросами о сдаче в плен через этот бот порядка 3,5 тысячи раз. В тот же месяц получилось организовать 24 выхода на позиции ВС РФ.