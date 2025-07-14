Россиянам напомнили об опасности старых банковских карт

Аналитик Бочкина: Старые карты зарубежных платежных систем лучше перевыпустить

Использование старых банковских карт зарубежных платежных систем создает риски. Об этом предупредила аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина. Ее процитировало «Прайм».

Она напомнила, что чем дольше человек эксплуатирует карту, тем сильнее растет риск ее компрометации. Между тем аутентификация пластика по сроку действия относится к одному из способов защиты от мошенников. Бочкина отметила, что вероятнее всего банк сам обратится к клиенту с напоминаем о необходимости перевыпустить карту. Однако обратиться к кредитную организацию самому и узнать о порядке и сроках этой процедуры.

Чаще всего от человека потребуется подать заявление о перевыпуске, получить новую карту, активировать ее и установить PIN-код. Номер банковского счета останется таким же, каким был и россиянин сможет пользоваться привычными реквизитами.