Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:03, 27 июня 2026Мир

В Эстонии высказались об отношениях с Россией

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал ЕС усилить давление на Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Kimmo Penttinen / Lehtikuva / Reuters

Странам Европейского союза (ЕС) следует усилить давление на Россию и продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в беседе с Bloomberg.

«Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовым к любым ответным действиям с ее стороны», — отметил он.

Политик также призвал Европу наращивать военную и финансовую помощь Украине.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что все больше стран осознают, что односторонние санкции Запада, вводимые против России, неприемлемы. Он объяснил, что Россия заявляет о неприемлемости односторонних санкций на таких площадках, как БРИКС, ШОС и ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковник высказался о результатах ночного удара ВС России по Украине

    Новые данные всплыли в деле студентки о попытке убить московскую пенсионерку

    Осмотренный Путиным самолет стал хитом в Индии

    Российский автобренд Jeland объявил цены на новый кроссовер

    Знаменитая актриса стала жертвой землетрясения

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось

    Польша захотела отнять у России одно здание

    Российские войска заняли один из населенных пунктов Днепропетровской области

    Раскрыты жертвы отравления на дне рождения в российском городе

    Вратарь сборной Уругвая извинился перед народом страны после вылета команды с ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok