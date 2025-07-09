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14:53, 9 июля 2025Экономика

Названа доля не носящих с собой наличные россиян

kp.ru: 38 процентов россиян не носят с собой наличные
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Почти каждый второй россиянин не носит с собой наличные. Долю не пользующихся наличными граждан назвали по итогам опроса сайта kp.ru.

Почти половина респондентов (38 процентов) носят с собой только банковские карты или расплачиваются по QR-коду. От наличных они отказались из-за неудобства.

Четверть (25 процентов) опрошенных россиян говорят, что носят с собой не более тысячи рублей наличными, чтобы рассчитываться там, где не работают карты, например на рынке. Почти столько же (26 процентов) хранят в кошельке от одной до пяти тысяч рублей, чтобы при случае забежать в магазин или заправиться.

Большие суммы носит с собой существенно меньшее число граждан: шесть процентов держат при себе от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, два процента — 10-20 тысяч, по одному проценту опрошенных носят с собой 20-50 тысяч, 50-100 тысяч или более 100 тысяч рублей наличными.

По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, доля безналичных платежей в России достигла 86,7 процента. Выступая на Финансовом конгрессе Центробанка (ЦБ), она заявила, что платежная инфраструктура в стране продолжает развиваться: за год результаты превысили средний уровень среди стран «Большой двадцатки».

В первом квартале 2025 года россияне стали чаще платить с помощью QR-кодов и биометрии (сервисы оплаты лицом). Как отмечают аналитики ЦБ, количество платежей новыми методами выросло вдвое в годовом выражении. Всего было совершено 800 миллионов таких операций, их сумма составила 1,1 триллиона рублей.

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