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06:01, 27 июня 2026РоссияЭксклюзив

Двум группам специалистов спрогнозировали рост зарплат

Аналитик Остроносова: Зарплаты вырастут у IT-специалистов и рабочих высокой квалификации
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В ближайшие месяцы рост заработных плат затронет не все отрасли, а только те сегменты, где кадровый голод сохраняется уже длительное время, заявила директор по продукту «КвантИнсайт» ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова. В беседе с «Лентой.ру» она спрогнозировала наиболее заметное увеличение доходов для двух групп специалистов.

«Первая группа — это квалифицированные IT-специалисты. Речь идет о разработчиках программного обеспечения, инженерах по машинному обучению, специалистах по кибербезопасности, системных архитекторах и продакт-менеджерах. За прошлый год медианная зарплата в этой сфере выросла на 17-22 процентов в зависимости от конкретного профиля», — сказала Остроносова.

По словам эксперта, в ближайшие кварталы эта динамика сохранится, поскольку число вакансий в IT превышает количество активных соискателей в 2-3 раза по отдельным специализациям.

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«Вторая группа — рабочие профессии высокой квалификации, это — сварщики, токари-универсалы, фрезеровщики, крановщики, водители-дальнобойщики, машинисты спецтехники. Общий дефицит кадров в экономике оценивается примерно в 4,2 млн человек, и наибольшая доля этого дефицита приходится именно на рабочих и инженерно-технические специальности», — отметила Остроносова.

Так, у сварщиков и токарей предлагаемые зарплаты уже достигают 180-185 тысяч рублей, и в ближайшие полгода они могут вырасти еще на 10-15 процентов, подчеркнула эксперт.

Отдельно она выделила инженеров-строителей и проектировщиков, особенно в оборонно-промышленном и инфраструктурном секторах, а также врачей узких специальностей в коммерческой медицине — стоматологов, хирургов, репродуктологов и косметологов. Тут рост ожидается на уровне 10-12 процентов, добавила Остроносова.

Ранее россиянам рассказали, что повысить зарплату в 2026 году можно уйдя в дефицитную нишу или открыто попросив прибавки.

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