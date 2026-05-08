Россиянам назвали способы увеличить зарплату

HR Адриянова: Повысить зарплату в 2026 году можно уйдя в дефицитную нишу

Повысить зарплату в 2026 году можно уйдя в дефицитную нишу или открыто попросив прибавки, посоветовала HR бизнес-партнер кадровой компании «Адвирос» Галина Андриянова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как системно повысить свой доход.

«Первый способ — идти туда, где вас ждут. Сварщики, водители и медики находятся в красной зоне рынка. Спрос на эти специальности вырос на 15–20 процентов: запросов на сварщиков стало на 18 процентов больше, а в медицине число вакансий прибавило 20 процентов. При этом на одну позицию приходится лишь 3–4 резюме», — отметила специалист.

Она советует попробовать выйти на открытый рынок и сделать рассылку резюме в 5–10 компаний с указанием желаемой зарплаты на 25–30 процентов выше текущей.

Кроме того, Адриянова обратила внимание, что необходимо уйти от синдрома отличника и просить открыто. По ее словам, ошибка 90 процентов сотрудников в том, что они ждут, когда начальник оценит их усердие. Нужно подготовить переговорную папку: список конкретных результатов в деньгах или KPI, обзор средней зарплаты на рынке для своей роли и предложение с обоснованием, советует HR.

Вместе с тем важно увеличивать свою профессиональную ценность. Голая квалификация стоит базис, но если ценность, выше рыночной стоимости аналогичного специалиста, вас будут удерживать, считает специалист. Она рекомендует освоить смежную цифровую или коммуникативную компетенцию.

«Часто зарплата зависит не от профессии, а от отрасли. Бухгалтер в детском саду и бухгалтер в нефтяной компании — это разные миры. Нужно составить список из пяти отраслей с более высокой рентабельностью, найти там аналогичную вакансию и направить резюме. Работодатели уже платят высокие зарплаты дефицитным сотрудникам, вопрос лишь в том, как доказать, что вы именно такой сотрудник», — резюмировала Андриянова.

Ранее доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в России две категории граждан могут получать заработную плату, которая окажется ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он напомнил, что согласно нормам действующего законодательства месячная зарплата сотрудника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже МРОТ. Последний сегодня установлен на отметке в 27 093 рубля.

