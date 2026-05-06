07:53, 6 мая 2026

Россиян предупредили об окладах ниже минимального размера оплаты труда

Доцент Балынин: Работающим по договору ГПХ могут платить зарплату ниже МРОТ
Кирилл Луцюк
В России две категории граждан могут получать заработную плату, которая окажется ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом предупредил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он напомнил, что согласно нормам действующего законодательства месячная зарплата сотрудника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда не может быть ниже МРОТ. Последний сегодня установлен на отметке в 27 093 рубля.

Однако, если человек занят не на полную ставку, то ему могут платить меньше. Например, если речь идет о россиянине занятом на полставки, то его заработная плата не может опускаться ниже 13 546,5 рубля. Кроме того, МРОТ не распространяется на лиц, трудоустроенных на основании договоров гражданско-правового характера (ГПХ).

Как отметил в марте аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2025 году минимальный размер оплаты труда в России превысил прожиточный минимум трудоспособного населения.

