12:26, 18 марта 2026Экономика

В России повысили минимальный размер оплаты труда

Голикова: В 2025 году МРОТ в России вырос почти на 21 процент
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости

В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысил прожиточный минимум трудоспособного населения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Отмечается, что в прошлом году удалось достигнуть всех запланированных федеральным проектом «Управление рынком труда» показателей. МРОТ увеличился на 20,7 процента.

Ранее сообщалось, что в 2026 году МРОТ в России подняли до 27 093 рублей. Как отметила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ирина Рогалева, это повлияет не только на заработные платы, но и на сумму пособий.

В 2025 году реальные зарплаты жителей России в среднем выросли на 4,5 процента. Последнее повышение минимального размера оплаты труда обеспечило повышение доходов более 4,5 миллиона граждан.

