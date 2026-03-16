Работающих россиян предупредили об изменениях в 2026 году

Доцент Рогалева предупредила об изменении правила выдачи больничных

Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева заявила, что работающих россиян и работодателей ждут изменения в 2026 году. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Рогалева напомнила, что в 2026 году МРОТ вырос до 27 093 рублей в месяц. Это влияет не только на зарплаты, но и на сумму привязанных к нему пособий. Эксперт добавила, что больничные листы также начнут выдавать по новым правилам.

«Если человек брал больничный четыре и более раз за последние полгода, следующий больничный будет выдаваться всего на пять дней. Решение о его продлении будет принимать не лечащий врач, а врачебная комиссия, которая должна выявить причины частых заболеваний», — предупредила эксперт.

Доцент добавила, что больничные смогут получать и самозанятые, добровольно уплачивающие страховые взносы. Пока это работает как эксперимент.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа, согласно которому средняя продолжительность лечения составит девять дней. В список анализов для назначения лечения включили 27 лабораторных методов исследования.