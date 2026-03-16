Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:15, 16 марта 2026

Работающих россиян предупредили об изменениях в 2026 году

Марина Совина

Фото: РИА Новости

Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева заявила, что работающих россиян и работодателей ждут изменения в 2026 году. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Рогалева напомнила, что в 2026 году МРОТ вырос до 27 093 рублей в месяц. Это влияет не только на зарплаты, но и на сумму привязанных к нему пособий. Эксперт добавила, что больничные листы также начнут выдавать по новым правилам.

«Если человек брал больничный четыре и более раз за последние полгода, следующий больничный будет выдаваться всего на пять дней. Решение о его продлении будет принимать не лечащий врач, а врачебная комиссия, которая должна выявить причины частых заболеваний», — предупредила эксперт.

Доцент добавила, что больничные смогут получать и самозанятые, добровольно уплачивающие страховые взносы. Пока это работает как эксперимент.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа, согласно которому средняя продолжительность лечения составит девять дней. В список анализов для назначения лечения включили 27 лабораторных методов исследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok