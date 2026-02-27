Эксперт заявила о росте реальных зарплат россиян

Эксперт Борисова: В 2025-м реальные зарплаты россиян в среднем выросли на 4,5 %

В 2025-м реальные зарплаты россиян в среднем выросли на 4,5 процента. Об этом заявила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, ее цитирует ТАСС.

По словам эксперта, последнее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) привело к росту доходов более 4,5 миллиона граждан страны.

«По итогам года инфляция замедлилась до 5,6 процента, а реальные зарплаты в среднем поднялись на 4,5 процента (продолжив тенденцию роста предыдущих лет). С 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был проиндексирован на 20 процентов — до 27 тысяч рублей, что повысило доходы более 4,5 миллиона граждан», — добавила она.

Как отметили в ЦБ, в России постепенно снижается напряженность рынка труда. В «Резюме обсуждения ключевой ставки» регулятор констатировал, что уровень безработицы в стране остается исторически минимальным и может быть низким еще долго в условиях структурного дефицита рабочей силы и перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями.

В 2025 году спрос на новых работников серьезно ослаб. В декабре работодатели сообщили в государственные службы занятости о 1,469 миллиона открытых вакансий. Годом ранее соответствующий показатель был на 13 процентов больше. Число вакансий в России сжалось на 12 процентов в сравнении с показателем за позапрошлый год.