Россияне стали чаще платить лицом

ЦБ: В 2025 году число платежей с помощью QR-кодов и биометрии в РФ выросло вдвое

В первом квартале 2025 года россияне стали чаще платить с помощью QR-кодов и биометрии (сервисы оплаты лицом). Об этом сообщает Банк России.

Как отмечают аналитики Центробанка (ЦБ), количество платежей новыми методами выросло вдвое в годовом выражении. Всего было совершено 800 миллионов таких операций, их сумма составила 1,1 триллиона рублей.

«Люди все чаще используют QR-коды, электронные кошельки, биометрию и другие сервисы, которые позволяют расплачиваться и делать переводы без карт. В январе-марте 2025 года количество таких операций выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизилось к 11 миллиардам», — пояснили представители регулятора.

При росте популярности оплаты с помощью QR-кодов и биометрии основным платежным инструментом по-прежнему остаются банковские карты. Правда, количество операций с ними падает уже второй квартал подряд. С января по март россияне оплачивали картами 14,9 миллиарда раз, рассчитываясь за товары на 13,6 триллиона рублей.

Бывший глава Банка России Сергей Дубинин отметил, что в РФ, и в любом другом государстве, где сложилась рыночная экономика, большинство участников сделок продолжат выбирать безналичные расчеты. Однако всегда будет оставаться примерно 5-10 процентов тех, кто предпочтет наличные. Одна из причин этого — укоренившаяся привычка избегать уплаты налогов. И даже попытка внедрить цифровой рубль не изменит этой ситуации, спрогнозировал он.