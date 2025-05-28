Вероятность исчезновения в России наличных денег оценили

Экс-глава ЦБ Дубинин: В России никогда не откажутся от наличных рублей

В России всегда будут оставаться категории населения, предпочитающие наличные рубли безналичным. Об этом заявил бывший глава Банка России Сергей Дубинин. Его процитировал RTVI.

Он пояснил, что в РФ, и в любом другом государстве, где сложилась рыночная экономика, большинство участников сделок продолжат выбирать безналичные расчеты. Однако всегда будет оставаться примерно 5-10 процентов тех, кто предпочтет наличные. Одна из причин этого — укоренившаяся привычка избегать уплаты налогов. И даже попытка внедрить цифровой рубль не изменит этой ситуации. Впрочем, крупные сделки «все равно будут оформляться безналичными средствами».

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова назвала ошибкой формирование накоплений в наличной форме. Вместо этого, деньги стоит размещать на вкладе или счете, чтобы получать дополнительные проценты.