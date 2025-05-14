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03:20, 14 мая 2025Экономика

Россиянам объяснили главные ошибки при накоплении денег

Финансист Ермилова: нерегулярность является главной ошибкой при накоплении денег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм» объяснила россиянам главные ошибки при накоплении денег.

По ее словам, главной ошибкой становится нерегулярное откладывание средств, многие граждане не создают финансовую подушку, что является крайне важным.

«Если средства начинают откладывать, то делают это нерегулярно, раз от разу. В результате накопить становится сложно. В этом деле важна стабильность и четкость», — сказала Ермилова. Она посоветовала определить, какую сумму или процент дохода следует откладывать каждый месяц. Необходимо делать это системно, каждый месяц, подчеркнула финансист.

Например, можно откладывать 10-20 процентов зарплаты ежемесячно. Оптимальный размер подушки безопасности — это сумма дохода за шесть месяцев, это позволит безболезненно пройти кризисы, добавила эксперт.

Еще одной ошибкой она назвала накопления в наличной валюте. Ермилова посоветовала разместить средства на вкладе или счете, чтобы получать дополнительные проценты. В случае значительных накоплений можно рассмотреть вариант инвестиций, например, на фондовом рынке, рынках недвижимости или драгоценных металлов.

Финансист также напомнила, что сумма страхования в одном банке — не более 1,4 миллиона рублей, поэтому более крупные вложения лучше разместить в нескольких банках.

Ранее Ермилова напомнила, что россиянам могут снизить лимит по кредитным картам или заблокировать перевод, если они используют их для пополнения вкладов и успевают возвращать деньги без уплаты процентов.

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