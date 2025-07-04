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12:37, 4 июля 2025Экономика

Россияне стали реже пользоваться наличными

ЦБ: Доля безналичных платежей в России достигла 86,7 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доля безналичных платежей в России достигла 86,7 процента. О том, что граждане стали реже пользоваться наличными, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, ее слова приводит ТАСС.

Выступая на Финансовом конгрессе Центробанка (ЦБ), эксперт заявила, что платежная инфраструктура в стране продолжает развиваться: за год результаты превысили средний уровень среди стран «Большой двадцатки».

«Обеспеченность наших граждан количеством банкоматов, POS-терминалов за прошлый год увеличилась на восемь процентов и на сегодня превышает пять миллионов устройств. Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на шесть процентов, почти за два года — на десять процентов», — пояснила Бакина.

Банк России перенес сроки начала массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. В тот же день, уточнили в ЦБ, открыть инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты ими товаров и услуг предстоит торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить внедрение нового формата валюты, отметив, что его использование должно быть массовым.

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