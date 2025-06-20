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16:49, 20 июня 2025Экономика

Путин высказался о цифровом рубле

Путин: Использование цифрового рубля в России должно быть массовым
Вячеслав Агапов

Фото: KapiKupi / Shutterstock / Fotodom

Использование цифрового рубля в России должно быть массовым — как среди граждан, так и для бизнеса — предприятий и банков. Так в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался о новом формате валюты президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства также призвал Центробанк и кабмин ускорить внедрение цифрового рубля.

«В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года: отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг», — напомнил он.

Как показал опрос, проведенный сервисом «Выберу.ру», россияне, которые негативно настроены относительно цифрового рубля, боятся связанного с ним кибермошенничества, низкой универсальности этой валюты, а также того, что не смогут разобраться в системе управления платежным средством. При этом 73 процента респондентов поддерживают внедрение цифрового рубля.

Как ранее заявила замглавы Центробанка России Зульфия Кахруманова, цифровой рубль нужен гражданам для бесплатных переводов. Он также позволит бизнесу снизить издержки на прием платежей, потому что комиссии в разы ниже, чем по картам. Новый формат валюты будет действовать наравне с наличными и безналичными рублями.

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