Россияне рассказали о страхах перед цифровым рублем

«Выберу.ру»: Часть россиян боятся, что не разберутся с цифровым рублем

Те россияне, которые негативно настроены относительно цифрового рубля, боятся связанного с ним кибермошенничества, низкой универсальности этой валюты, а также того, что не смогут разобраться в системе управления платежным средством. Это показал опрос, проведенный сервисом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В то же время 73 процента респондентов признались, что поддерживают внедрение цифрового рубля. Это почти вдвое больше тех результатов, которые показывали опросы двухлетней давности. В настоящее время 46 процентов россиян надеются, что новая форма национальной валюты упростит международные транcакции, а 24 процента видят главную функцию такого рубля в том, чтобы облегчить и ускорить финансовые операции между населением и государством. Кроме того, 21 процент полагает, что использование данного инструмента позволит избежать «серых денежных потоков».

Год назад 43 процента респондентов усматривали разные угрозы, связанные с внедрением цифрового рубля. В 2025 году 83 процента признались, что «цифра» надежнее защищена от мошенников, чем другие формы национальной валюты.

Есть прогнозы, что бюджетники начнут получать полагающиеся им выплаты в цифровых рублях уже с 1 января 2026 года.