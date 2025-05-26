В Госдуме предупредили о переводе бюджетников на цифровые рубли

Депутат Гаврилов назвал возможным перевод бюджетников на цифровой рубль с января

Выплаты бюджетникам с помощью цифрового рубля могут начаться уже с 1 января 2026 года. Об этом в комментарии ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

Он предупредил, что внесенный правительством в нижнюю палату парламента законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс ставит перед системой финансов задачу перестройки механики казначейских расчетов.

Такие изменения позволяют переводить средства бюджетникам в обозримом будущем. Первый этап, рассчитанный на октябрь текущего года, предусматривает только ограниченное использование цифровых рублей по расходам, утвержденным совместно с Центробанком.

В числе возможных операций депутат назвал выплаты поставщикам по заключенным ранее госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям на текущие нужды. Однако с января все ограничения заканчиваются, соответственно, ничего не помешает правительству использовать цифровой рубль по своему усмотрению.

Гаврилов признал, что прямое использование цифровых рублей для выплат населению с января 2026 года не прописано, но возможность такая есть. Впрочем, добавил он, без соответствующих дополнительных решений правительства запустить процесс будет невозможно. Как минимум, нужно разработать мобильное приложение или добавить функцию на портале госуслуг, а также разрешить вопрос о конвертации цифровых рублей в другие формы денежных средств.

Ранее замглавы Центробанка Зульфия Кахруманова рассказала, что цифровой рубль позволит гражданам совершать бесплатные переводы, а бизнесу — снизить издержки на прием платежей.