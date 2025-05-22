Законопроект о введении в оборот цифрового рубля одобрили

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в оборот цифрового рубля

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении в оборот цифрового рубля и обязании банков использовать универсальный QR-код. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, который расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный код при безналичной оплате, разрабатывала группа сенаторов и депутатов. Он вводит такие понятия, как «универсальный платежный код» и «оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода». Кроме того, он обязывает финансовые организации использовать такие коды для оплаты цифровыми рублями товаров, работ и услуг.

Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода назначат «Национальную систему платежных карт» (НСПК), которая контролируется Банком России. Условия и сроки проведения операций установит регулятор. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова законопроекта, нововведения позволят гибко масштабировать национальную цифровую инфраструктуру.

Системно значимые банки должны обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля с 1 июля 2025 года. Срок для банков с универсальной лицензией установлен на 1 июля 2026 года, остальным — с 1 июля 2027 года. Обеспечить возможность расчетов через универсальный QR-код все организации должны с 1 января 2026 года.

По словам замглавы Центробанка России Зульфии Кахрумановой, цифровой рубль нужен гражданам для бесплатных переводов. В то же время он позволит бизнесу снизить издержки на прием платежей, потому что комиссии в разы ниже, чем по картам. Новый формат валюты будет действовать наравне с наличными и безналичными рублями. Его можно будет перевести на счет и обналичить без комиссии. При этом открывать депозиты и брать кредиты в цифровых рублях не получится.