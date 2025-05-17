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05:27, 17 мая 2025Экономика

Россиянам объяснили преимущества цифрового рубля

Замглавы ЦБ Кахруманова: Цифровой рубль нужен для бесплатных переводов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Замглавы Центробанка России Зульфия Кахруманова в беседе с KP.RU объяснила преимущества цифрового рубля.

«Цифровой рубль нужен гражданам для бесплатных переводов. Бизнесу — для снижения издержек на прием платежей, потому что комиссии в разы ниже, чем по картам», — отметила она.

Кахруманова подчеркнула, что будет ходить наравне с наличными и безналичными рублями. Его можно будет перевести на счет и обналичить без комиссии. При этом открывать депозиты и брать кредиты в цифровых рублях не получится. Центробанк не будет выплачивать проценты и выдавать займы, так как не является коммерческой организацией.

Ранее в ЦБ пообещали, что ясность в вопросе о сроках массового запуска цифрового рубля появится до конца 2025 года.

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