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12:26, 14 мая 2025Экономика

Ясность со сроками массового запуска цифрового рубля появится до конца года

В ЦБ заявили, что сроки массового запуска цифрового рубля определят в 2025 году
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Центробанке пообещали, что ясность в вопросе о сроках массового запуска цифрового рубля появится до конца 2025 года. Соответствующее заявление, на которое ссылается «Интерфакс», сделала в Госдуме зампред регулятора Зульфия Кахруманова.

По ее словам, в ходе ведущегося поэтапного расширения использования этой третьей формы российской нацвалюты с регионами обсуждают «использование новых, инновационных сервисов смарт-контрактов» и «рождаются интересные предложения». «Конечно, хочется, чтобы это было дополнением к тем платежным средствам, которые есть», — сказала представитель ЦБ.

Цифровой рубль, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Закон о нем вступил в силу в 2023 году.

Массовый запуск инструмента, планировавшийся уже на ближайшее лето, был отложен из-за необходимости «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками по поводу наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели, а также, по некоторым данным, из-за проблем с импортозамещением части программного обеспечения.

Тем временем, как предупредили в ЦБ, мошенники уже начали призывать инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход в рамках инвестиционной программы цифрового рубля Банка России, которой на самом деле не существует.

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