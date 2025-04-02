Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 2 апреля 2025Экономика

Внедрение цифрового рубля отложили

Frank Media: Банк России перенес внедрение цифрового рубля на середину 2026-го
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Центральный банк России отложил внедрение цифрового рубля. Об этом со ссылкой на топ-менеджеров крупных игроков на рынке сообщает Frank Media.

Внедрение нового формата валюты перенесли на середину 2026 года. Такой шаг объясняют сложностями для некоторых банков, в том числе с обеспечением технологической независимости, отметила заместитель главы ЦБ РФ Зульфия Кахруманова.

По словам источников, на решение регулятора повлиял ряд причин: энергобезопасность, законодательные пробелы, а также проблемы с импортозамещением части программного обеспечения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что массовый запуск цифрового рубля, запланированный на лето 2025 года, отложен в связи с необходимостью «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками по поводу наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели.

По итогам опроса «Флант» и «Диасофт» стало известно, что IT-инфраструктура трети российских банков (30 процентов) не готова к приему цифрового рубля. В исследовании участвовали более 150 технических директоров, IT-директоров, архитекторов, руководителей цифровой трансформации и DevOps-инженеров банков. Они отметили, что для внедрения цифрового рубля необходимо обновить IT-системы и масштабироваться в связи с ростом числа трансакций и высокой частотой запросов.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

    В российском городе кусок потолка в подъезде едва не рухнул на ребенка

    На Украине заметили макет американского «Патриота»

    «VK Музыка» обновилась

    Российский лоукостер запустил сервис возврата билетов

    Два азиатских подростка задумали стать боевиками и поплатились

    Китай счел независимость Тайваня несовместимой с миром в регионе

    Некоторые банки в России обяжут возмещать украденные деньги

    Пилотов российского пассажирского самолета пытались ослепить лазером во время полета

    Лебедев рассказал о прибывшем в Харьков множестве иностранных наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше