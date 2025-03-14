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07:32, 14 марта 2025Экономика

Названа доля не готовых к приему цифрового рубля банков

«Флант» и «Диасофт»: 30 процентов банков в РФ не готовы к приему цифрового рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

IT-инфраструктура трети российских банков (30 процентов) не готова к приему цифрового рубля. Долю таких организаций назвали по итогам совместного опроса компаний «Флант» и «Диасофт», сообщает газета «Ведомости».

В ходе опроса, где участвовали более 150 технических директоров, IT-директоров, архитекторов, руководителей цифровой трансформации и DevOps-инженеров банков отметили, что для внедрения цифрового рубля необходимо обновить IT-системы и масштабироваться в связи с ростом числа трансакций и высокой частотой запросов.

Каждый пятый банк (20 процентов) полностью соответствует требованиям для внедрения нового формата валюты. Половина оценивают готовность как частичную. Еще 14 процентов опрошенных беспокоятся за риски информационной безопасности из-за жестких требований к защите данных в финансовом секторе.

По словам замдиректора департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт» Сергея Добриднюка, для успешной работы с цифровым рублем, банки должны внедрить в IT-инфраструктуру систему, которая позволит быстро и надежно обмениваться данными с различными государственными и корпоративными системами, мобильными приложениями клиентов и другими ресурсами. К приему цифрового рубля могут быть не готовы средние и мелкие банки (отраслевые или региональные), которые зарабатывают на кредитовании либо на обслуживании каких-то определенных финансовых операций, отметил ресурсный директор «Девелоники» (ГК Softline) Олег Вылегжанин.

Экономист и эксперт Президентской академии Алексей Войлуков предупредил, что главный риск, с которым сопряжено использование цифрового рубля, — это недоступность средств в случае технических сбоев платформы Банка России. Также вызывает вопросы отслеживаемость движения денег, которая может вызывать дискомфорт, а значит, нежелание пользоваться этим форматом. Третий риск связан с возможностью временных ограничений на использование цифровых рублей.

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