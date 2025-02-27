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11:08, 27 февраля 2025Экономика

Банк России отложил массовый запуск цифрового рубля

ЦБ РФ отложил массовый запуск цифрового рубля, планировавшийся на лето 2025 года
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Банк России отложил массовый запуск цифрового рубля, запланированный на лето 2025 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, не называя новых сроков внедрения. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из слов Набиуллиной, соответствующее решение было принято в связи с необходимостью «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками по поводу наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели.

О том что полноценное широкое использование цифрового рубля должно начаться в РФ с 1 июля, стало известно в сентябре прошлого года из предложений по изменению законодательства, направленных ЦБ в Минфин России.

Согласно обнародованным планам, к указанной дате крупнейшие российские банки, в частности, должны были обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями — открывать и пополнять счета, осуществлять переводы и принимать их в инфраструктуре.

Цифровой рубль, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. В конце 2023 года сообщалось, что в рамках тестирования инструмента провели свыше 900 тысяч операций в 11 городах страны. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на переход к его массовому использованию россиянами уйдет от пяти до семи лет.

С 1 сентября число участников тестирования цифрового рубля расширили — с 600 до 9 тысяч граждан и с 22 до 1200 компаний.

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