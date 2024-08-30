В России резко расширят использование цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля резко расширят с 1 сентября

Новый этап тестирования операций с цифровым рублем запустят в России, сообщает Центробанк. Расширение пилота, благодаря которому эту форму нацвалюты начнут использовать значительно чаще, стартует 1 сентября 2024 года.

Операции по-прежнему будут доступны клиентам 12 банков, участвующих в проекте с августа прошлого года. При этом доступ к нему теперь получат не 600, а 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи компаний вместо прежних 22-х.

Помимо резкого расширения числа участников, запланировано и появление в пилоте новых операций. Их список пополнят оплата по динамическому QR-коду, а также возможность осуществлять переводы между компаниями, указали в Банке России.

Цифровой рубль, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними. В конце 2023 года сообщалось, что в рамках тестирования инструмента провели свыше 900 тысяч операций в 11 городах страны. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на переход к его массовому использованию россиянами уйдет от пяти до семи лет.