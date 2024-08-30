Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:12, 30 августа 2024Экономика

В России резко расширят использование цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля резко расширят с 1 сентября

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Новый этап тестирования операций с цифровым рублем запустят в России, сообщает Центробанк. Расширение пилота, благодаря которому эту форму нацвалюты начнут использовать значительно чаще, стартует 1 сентября 2024 года.

Операции по-прежнему будут доступны клиентам 12 банков, участвующих в проекте с августа прошлого года. При этом доступ к нему теперь получат не 600, а 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи компаний вместо прежних 22-х.

Помимо резкого расширения числа участников, запланировано и появление в пилоте новых операций. Их список пополнят оплата по динамическому QR-коду, а также возможность осуществлять переводы между компаниями, указали в Банке России.

Цифровой рубль, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними. В конце 2023 года сообщалось, что в рамках тестирования инструмента провели свыше 900 тысяч операций в 11 городах страны. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на переход к его массовому использованию россиянами уйдет от пяти до семи лет.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

      Стал известен возможный срок пятого полета Starship

      Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

      Россиянам предложили авиабилеты на популярный курорт Азии по сниженным ценам

      СК России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детском саду

      Россиянки ринулись скупать «Виагру»

      РФС договорился с УЕФА о времени начала матчей Кубка России

      В России ответили на призыв экс-игрока «Локомотива» убивать мирных граждан под Курском

      Зеленский захотел встретиться с премьером Индии до выборов в США

      Рудковская рассказала о фейковых товарах в бутиках люксовых брендов в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше