В России вступил в силу закон о цифровом рубле

В России легализовали цифровой рубль — 1 августа вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным в июле закон о новой форме денег. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Цифровой рубль станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними. На вклады и депозиты в банках зачислить их будет нельзя.

Цифровой рубль представляет собой цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке. От криптовалют он отличается тем, что выпускается исключительно Центробанком и обеспечивается его резервами. А к безналичным деньгам его нельзя приравнять, потому что цифровой рубль может храниться только на специализированной платформе Банка России.

Как заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина, тестовые операции с цифровым рублем могут состояться уже в августе этого года, в 2024 году будет организована возможность переводов между юрлицами. Массовое внедрение запланировано на 2025 год.