Цифровой рубль протестировали в 11 городах

ЦБ анонсировал более масштабное использование цифрового рубля с 2025 года

В рамках тестирования цифрового рубля проведено свыше 900 тысяч операций в 11 городах страны, следует из материалов Центробанка. По словам первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, в 2024 году в этом процессе будут задействованы около 30 банков России, сообщает РИА Новости.

«Мы думаем, что в 2025 году начнем более масштабное использование цифрового рубля», — цитирует ее агентство. В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что «цифровой рубль сможет направляться на кредитование, в том числе инвестиционных проектов, что смарт-контракт станет реальностью нашей жизни», передает агентство «Москва».

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Вскоре после этого российские банки попросили разъяснить суть новинки, обратившись с письмом к регулятору. В нем кредитные организации указали на настороженное отношение граждан к внедрению цифрового рубля и попросили уточнить, будет ли ЦБ компенсировать расходы на предоставление клиентам доступа к платформе.

Цифровой рубль, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.