Российские банки попросили объяснить статус цифрового рубля

«Ъ»: банкиры попросили ЦБ объяснить, что такое цифровой рубль

Российские банки попросили объяснить, что такое цифровой рубль. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) к регулятору сообщает «Коммерсантъ».

По словам авторов письма, граждане настороженно относятся к внедрению цифрового рубля. Поэтому банкиры ждут разъяснений его статуса: является ли он третьей формой денег или безналичной валютой, а также будет ли Банк России компенсировать расходы на предоставление клиентам доступа к платформе.

Регулятору предложили ввести запрет на принуждение россиян к открытию цифрового счета, ограничить рост тарифов на услуги оператора платформы для физлиц и не допускать изменений в договоре с пользователями в одностороннем порядке. Также банки попросили объяснить, будут ли они обязаны становиться участниками платформы цифрового рубля и какие для этого нужны изменения в инфраструктуре. Кроме того, регулятору указали на ряд моментов, которые можно толковать неоднозначно.

По словам экспертов, действующие документы неоднозначно определяют правовую природу цифрового рубля. От ее понимания будет зависеть, какие законы на него распространяются, и какая судебная практика относима к потенциальным спорам с цифровым рублем, заявил партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Он станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, тестовые операции с цифровым рублем начнутся уже в августе этого года. В пилотном проекте примет участие ограниченное число клиентов 13 российских банков. В 2024 году будет организована возможность переводов между юрлицами. Массовое внедрение запланировано на 2025 год.