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09:35, 7 августа 2023Экономика

Российские банки попросили объяснить статус цифрового рубля

«Ъ»: банкиры попросили ЦБ объяснить, что такое цифровой рубль

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские банки попросили объяснить, что такое цифровой рубль. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) к регулятору сообщает «Коммерсантъ».

По словам авторов письма, граждане настороженно относятся к внедрению цифрового рубля. Поэтому банкиры ждут разъяснений его статуса: является ли он третьей формой денег или безналичной валютой, а также будет ли Банк России компенсировать расходы на предоставление клиентам доступа к платформе.

Регулятору предложили ввести запрет на принуждение россиян к открытию цифрового счета, ограничить рост тарифов на услуги оператора платформы для физлиц и не допускать изменений в договоре с пользователями в одностороннем порядке. Также банки попросили объяснить, будут ли они обязаны становиться участниками платформы цифрового рубля и какие для этого нужны изменения в инфраструктуре. Кроме того, регулятору указали на ряд моментов, которые можно толковать неоднозначно.

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По словам экспертов, действующие документы неоднозначно определяют правовую природу цифрового рубля. От ее понимания будет зависеть, какие законы на него распространяются, и какая судебная практика относима к потенциальным спорам с цифровым рублем, заявил партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Он станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, тестовые операции с цифровым рублем начнутся уже в августе этого года. В пилотном проекте примет участие ограниченное число клиентов 13 российских банков. В 2024 году будет организована возможность переводов между юрлицами. Массовое внедрение запланировано на 2025 год.

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    Вячеслав Агапов
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