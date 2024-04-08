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11:14, 8 апреля 2024Экономика

Набиуллина назвала сроки начала массового использования цифрового рубля

Набиуллина: на переход к массовому использованию цифрового рубля уйдет 5-7 лет

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сроки серьезного масштабирования цифрового рубля станут понятны не ранее 2025 года, а на переход к его массовому использованию россиянами уйдет от пяти до семи лет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина, мнение которой приводит РИА Новости.

«Это будет естественный процесс, потому что принципиальным является выбор самих людей, бизнеса, это должно быть удобным для них», — сказала руководитель регулятора.

Цифровой рубль, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.

Как сообщалось в конце 2023 года, в рамках тестирования инструмента провели свыше 900 тысяч операций в 11 городах страны. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, «цифровой рубль сможет направляться на кредитование, в том числе инвестиционных проектов».

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      Дмитрий Воронин
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