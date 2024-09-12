Банк России запланировал начало полноценного использования цифрового рубля

ЦБ РФ предложил начать широкое использование цифрового рубля с 1 июля 2025 года

Полноценное широкое использование цифрового рубля должно начаться в РФ с 1 июля 2025 года, следует из предложений по изменению законодательства, направленных Банком России в Минфин. Информацию о них регулятор опубликовал на своем сайте.

Согласно обнародованным планам ЦБ, к указанной дате крупнейшие российские банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Речь идет об открытии и пополнении счетов, осуществлении переводов и приеме в инфраструктуре этой формы нацвалюты.

Остальным банкам с универсальной лицензией предлагается дать время на доработку систем до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года. В такие же сроки торговые и сервисные предприятия (ТСП) должны будут начать прием оплаты в цифровых рублях. Организации с выручкой более 30 и 20 миллионов рублей — с середины 2025 и 2026 годов соответственно, все другие — с 1 июля 2027 года.

«Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП», — говорится в материалах.

С 1 сентября в России стартовал новый этап тестирования цифрового рубля, выпускаемого Банком России — оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними. Операции по-прежнему доступны клиентам 12 банков, участвующих в проекте с августа прошлого года. При этом расширяется число участников. Ими станут не 600, а 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи компаний вместо прежних 22.