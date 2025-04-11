Банк России предупредил о мошеннической инвестпрограмме цифрового рубля

Банк России: Мошенники зазывают в несуществующую инвестпрограмму цифрового рубля

Центробанк предупредил россиян о мошенниках, призывающих инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход. Как предупредил регулятор, они создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля.

Отмечается, что такие интернет-ресурсы злоумышленники называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России, которой на самом деле не существует. На них посетителей приветствует «личный менеджер», уговаривающий их побыстрее внести сумму на «депозит», пока «порог входа низкий». Также он убеждает, что в дальнейшем стартовая сумма будет значительно увеличена.

Цель этих «менеджеров», предупредили в ЦБ, «заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке», взяв у него контактные данные. Там призвали доверять только официальной информации, напомнив, что она опубликована на сайте Центробанка.

Ранее стало известно, что массовый запуск цифрового рубля, планировавшийся на ближайшее лето, отложили на год из-за необходимости «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками по поводу наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели, а также, по некоторым данным, из-за проблем с импортозамещением части программного обеспечения.