Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 25 июня 2025Экономика

Банк России назвал новые сроки начала массового внедрения цифрового рубля

ЦБ РФ предложил начать массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Банк России назвал новые сроки начала массового внедрения цифрового рубля. Согласно предложениям, которые уже направлены регулятором в Госдуму, крупнейшие отечественные кредитные организации должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с этой формой нацвалюты с 1 сентября 2026 года.

В тот же день, уточнили в ЦБ, открыть инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты ими товаров и услуг предстоит торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, которые являются клиентами указанных банков.

Прочим банкам с универсальной лицензией, а также компаниям с выручкой 30-120 миллионов рублей в год, как ожидается, дадут еще 12 месяцев, до 1 сентября 2027 года, а оставшимся банкам и бизнесу — 24 месяца, до 1 сентября 2028-го.

В Центробанке отметили, что обязанность по работе с цифровым рублем не распространят на торговые точки с выручкой менее 5 миллионов рублей в год.

Материалы по теме:
Законопроект о введении в оборот цифрового рубля одобрили
Законопроект о введении в оборот цифрового рубля одобрили
22 мая 2025
Что такое цифровой рубль простыми словами? Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
Что такое цифровой рубль простыми словами?Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
16 июля 2024

Согласно плану властей, цифровой рубль станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Закон о нем вступил в силу в 2023 году. Массовый запуск инструмента, планировавшийся уже на текущее лето, был отложен из-за необходимости «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками по поводу наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели, а также, по некоторым данным, из-за проблем с импортозамещением части программного обеспечения.

На прошлой неделе, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, президент РФ Владимир Путин призвал ЦБ и кабмин ускорить внедрение цифрового рубля, отметив, что его использование должно быть массовым.

Как указали в Центробанке 25 июня, новые сроки определили после обсуждения деталей с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Триумф для Трампа и провал для Украины». В Гааге проходит саммит НАТО. Чтоб этом известно прямо сейчас?

    Известная телеведущая прокомментировала слухи о романе с Тимуром Соловьевым

    Раскрыты темы давящих на чувства звонков семьям пленных российских бойцов СВО с Украины

    На Западе высмеяли пиджак «мелкого нытика» Зеленского

    Российского ученого и сооснователя «Диссернета» приговорили за перевод тысячи рублей

    Военблогер рассказал о переброске в Сумскую область «пожарной команды» ГУР Украины

    В России рассказали об ожиданиях от саммита НАТО

    Пельш заступился за пошутившую о Рогозине команду КВН

    Айза лишилась ногтей из-за съемок шоу

    В России обвинили Великобританию в воровстве из-за передачи ракет Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости