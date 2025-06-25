ЦБ РФ предложил начать массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

Банк России назвал новые сроки начала массового внедрения цифрового рубля. Согласно предложениям, которые уже направлены регулятором в Госдуму, крупнейшие отечественные кредитные организации должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с этой формой нацвалюты с 1 сентября 2026 года.

В тот же день, уточнили в ЦБ, открыть инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты ими товаров и услуг предстоит торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, которые являются клиентами указанных банков.

Прочим банкам с универсальной лицензией, а также компаниям с выручкой 30-120 миллионов рублей в год, как ожидается, дадут еще 12 месяцев, до 1 сентября 2027 года, а оставшимся банкам и бизнесу — 24 месяца, до 1 сентября 2028-го.

В Центробанке отметили, что обязанность по работе с цифровым рублем не распространят на торговые точки с выручкой менее 5 миллионов рублей в год.

Согласно плану властей, цифровой рубль станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Закон о нем вступил в силу в 2023 году. Массовый запуск инструмента, планировавшийся уже на текущее лето, был отложен из-за необходимости «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками по поводу наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели, а также, по некоторым данным, из-за проблем с импортозамещением части программного обеспечения.

На прошлой неделе, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, президент РФ Владимир Путин призвал ЦБ и кабмин ускорить внедрение цифрового рубля, отметив, что его использование должно быть массовым.

Как указали в Центробанке 25 июня, новые сроки определили после обсуждения деталей с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами.

