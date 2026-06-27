Военнослужащая ВСУ Ганжа: В украинской армии процветает дух рабовладения

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) процветает дух рабовладения. Такое мнение высказала украинская военнослужащая Леся Ганжа, комментируя массовые издевательства над новобранцами в полку «Скала», передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Она отметила, что ВСУ не заинтересованы в военных, которые смогут увольняться после определенного срока службы, чем объясняется их нежелание набирать в войска иностранцев и женщин. При этом, по словам военнослужащей, среди командиров хорошей репутацией пользуются бывшие заключенные.

Она также сравнила нынешнее устройство украинских войск со Стэнфордским тюремным экспериментом психолога Филипа Зимбардо, где люди оказывались в роли заключенных и надзирателей. Ганжа добавила, что конфликт с Россией не вылечил «вирус рабовладения», а лишь обострил его.

«Некоторых надзирателей, прямо как в экспериментах Зимбардо, их роль надзирателя достает. Таким приходится объяснять, что именно такого поведения требует система. Ведь это армия, говорят им, поэтому они должны добросовестно выполнять свои обязанности и закрывать глаза на проявления самодурства и садизма у тех надзирателей, которых садизм вдохновляет, а самодурство возвеличивает, пока оно не сталкивается с еще большим самодурством. Ведь армия — система иерархическая», — написала она.

Ранее украинское издание «Бабель» сообщило о пытках в штурмовом полку «Скала» ВСУ. По данным журналистов, военные зимой обливали людей водой и мочой на улице, а беглецов привязывали к квадроциклам или автомобилям, после чего тащили за ними.

Впоследствии командира подразделения Юрия Гаркавого временно отстранили от исполнения обязанностей на период проверки информации. Расследованием происшествия, по данным СМИ, занимается Государственное бюро расследований Украины. Кроме того, в полку действует специальная комиссия под руководством заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, изучающая обстоятельства произошедшего.