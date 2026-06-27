На Западе вызвал тревогу нацеленный против авиабаз России конкурс НАТО

Дизен: Запад втягивается в конфликт с РФ из-за конкурса по нейтрализации ее авиабаз

Лидеры западных государств втягивают граждан в военный конфликт с Россией, объявляя для частных разработчиков конкурс Airfield Denial Challenge, нацеленный на создание технологий для уничтожения тыловых российских авиабаз. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу», — написал он.

Ранее стало известно, что НАТО и Украина ищут способы для уничтожения тыловых российских авиабаз, поэтому был объявлен конкурс Airfield Denial Challenge для частных разработчиков: им предлагают 250 тысяч евро за разработку таких технологий. Сообщается, что прием заявок на конкурс открыт до 20 июля, а презентация проектов пройдет в Польше 3 сентября.