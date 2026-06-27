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12:04, 27 июня 2026Россия

Между Донецком и Симферополем запустят прямые поезда

РИА Новости: Донецк и Симферополь соединит прямое ж/д сообщение в 2029 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) откроют железнодорожное сообщение с Симферополем. Об этом РИА Новости рассказал министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

По словам Бондаренко, в республике запланировали запустить прямое беспересадочное железнодорожного сообщение по маршруту Донецк — Симферополь. Мероприятия по его организации должны состояться в 2029 году.

Министр добавил, что в 2028 году будет открыт прямой железнодорожный маршрут из Донецка в Воронеж. Он будет проходить через Луганск.

В конце июня Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Константиновка в Донецкой Народной Республике почти полностью перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России. По словам авторов канала, под контролем Вооруженных сил Украины остается лишь небольшой участок на въезде в населенный пункт.

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