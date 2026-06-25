Стало известно о почти полном переходе под контроль России ключевого города Донбасса

В России заявили о почти полном переходе Константиновки под контроль ВС РФ

Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) почти полностью перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«ВС РФ установили контроль почти над всей Константиновкой», — рассказал собеседник канала.

По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается лишь небольшой участок на въезде в населенный пункт. Авторы публикации также отметили, что российские войска ведут массированный огонь по скоплениям украинских войск в соседней Дружковке.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль 127 зданий в Константиновке. За это время ВСУ, по данным оборонного ведомства, лишились до 90 бойцов, артиллерийского орудия, 18 автомобилей, а также 20 наземных робототехнических комплексов.