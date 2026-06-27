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12:18, 27 июня 2026Россия

Российские войска заняли один из населенных пунктов Днепропетровской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль Новоскелеватое Днепропетровской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска в ходе наступления в Днепропетровской области взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое. Об этом в MAX сообщает пресс-служба Минобороны России.

«[ВС России] освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что в прорыве украинской обороны были задействованы бойцы объединенной группировки войск «Восток» Вооруженных сил России.

Ранее в Минобороны также заявили, что российский беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил объект энергетической инфраструктуры, используемый украинской армией. В результате удара по подстанции 330 киловольт в населенном пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий.

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