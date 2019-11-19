В НАТО оценили угрозу со стороны Белоруссии

НАТО не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг напомнил, что Белоруссия — партнер НАТО с 1995 года. «Мы не видим никакой угрозы в отношении какого-либо союзника. Мы приветствуем партнерство и работу, которую мы ведем с Белоруссией», — заявил он.

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Генсек также отметил, что отношения альянса с Белоруссией «основаны на общем интересе и открытом диалоге» и их стоит развивать. «Мы работаем с Белоруссией, например, по вопросам транспарентности и снижения рисков», — добавил Столтенберг.

16 октября в МИД Белоруссии заявляли, что страна готова взаимодействовать с НАТО на равноправной основе. 7 октября белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Белоруссия «была, есть и остается белорусской» и занимает нейтральную позицию в противостоянии НАТО и России.

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