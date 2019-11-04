Военные НАТО начали учения на границе с Россией

Военнослужащий армии США на учениях под эгидой НАТО в Грузии

В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте командования Вооруженных сил Литвы.

В учениях примут участие около четырех тысяч военнослужащих, в частности из Великобритании, Германии, Польши, США и Эстонии. В сообщении говорится, что основная фаза учений продлится до 18 ноября, а возврат литовской техники к местам постоянной дислокации запланирован на 18-22 ноября.

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«Учения будут проходить на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в городе Пабраде, где будут присутствовать около 1000 военно-технических подразделений», — передает силовое ведомство. Военнослужащие будут проходить обучение в проведении наступательных и оборонительных операций. Согласно сообщению литовского командования, основной целью учений станет взаимодействие сил НАТО.

28 октября сообщалось, что Белоруссия усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой. Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Минск будет вынужден ответить на присутствие войск НАТО в соседней республике.

В середине октября в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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