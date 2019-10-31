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Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом. Об этом он заявил на заседании комиссии Украина-НАТО в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, сторонам необходимо предметно изучить вопрос участия Украины в программе расширенных возможностей НАТО. «Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень», — сказал Зеленский. При этом он отметил, что только эффективные реформы являются залогом членства Украины в организации.

Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2018 году договор о комплексной помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов. «Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности, усилить стойкость Украины к современным угрозам», — добавил украинский лидер.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о намерении Киева стать неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море. По его словам, это связано с тем, что действия России являются «проблемой не только для Украины и стран региона, но также носят международный характер».

30 октября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что у России не будут спрашивать мнение о перспективах вступления Украины в НАТО. Столтенберг добавил, что НАТО согласилось принять Украину в альянс на саммите в Бухаресте в 2008-м и это решение остается в силе. Тем не менее Украине необходимо продолжить путь преобразований в стране, в том числе выполнять стандарты НАТО, укреплять институты обороны и безопасности, улучшать «оперативную совместимость».

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.

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